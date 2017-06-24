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Агентство новостей Доступ 1 24 июня 2017 года, 08:18

Россиянам предлагают выбрать лучший туристический бренд страны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Национальный туристический портал Russia Travel продолжает народное голосование за лучшие концепции турбренда России – отдать свой голос можно будет до середины августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона.

Акция призвана создать позитивный и узнаваемый имидж страны с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов.

«Из 195 стран мира 146 имеют собственный туристический бренд. Россия тоже должна обзавестись этим важным маркетинговым инструментом. Работа вышла на завершающий этап. Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 мы будем открывать уже с готовым туристическим брендом России», – рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Работа над разработкой туристического бренда России велась осенью 2016 года. Из 30 удачных вариантов было отобрано десять, которые оргкомитет решил вынести на суд широкой общественности.

По результатам онлайн-голосования к концу лета будут определены три лучшие концепции. Далее жюри под руководством вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко выберет победителя.

В состав жюри войдут министр культуры правительства РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Генсекретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо.

Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

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Теги: туризм, виталий мутко, туристический бренд
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