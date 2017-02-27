Бойцы Росгвардии спасли продавщицу от изнасилования в поселке Локомотивный

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталах (Челябинская область) сотрудники Росгвардии спасли продавщицу от изнасилования – пьяный парень затащил женщину в подсобку и хотел надругаться, однако потерпевшая успела нажать тревожную кнопку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сигнал «Тревога» поступил утром в воскресенье, 26 февраля, с охраняемого объекта в поселке Локомотивный. Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны продавщица 1962 года рождения рассказала, что она открывала торговый павильон, когда подошел молодой человек и попросил мобильный, чтобы позвонить. Получив отказ, пьяный парень затащил женщину в подсобку и пытался изнасиловать. Однако пострадавшая успела нажать кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудниками Росгвардии молодой человек был задержан на месте происшествия – им оказался 23-летний житель поселка Красный Яр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.