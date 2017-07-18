Родители случайно застреленной в Копейске девочки отсудили у виновников почти 2,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) мать случайно застреленной девочки отсудила более 2 млн рублей компенсации морального вреда – расплачиваться будут парень, спустивший курок, и его отец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Молодой человек пришел домой вместе с 16-летней подругой и начал играть с отцовским ружьем, оставленным около холодильника. Парень решил, что оружие не заряжено, поэтому наставил его на гостью и выстрелил. Заряд угодил девочке в живот и руку. Школьница скончалась на месте. Установлено, что мальчик не имел намерения убивать.

Ответить за смерть подростка пришлось отцу мальчика. Копейский городской суд приговорил 40-летнего охотника к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также родственники погибшей воспользовались правом взыскания компенсации морального вреда.

Так, 17 июля 2017 года суд частично удовлетворил иск потерпевших и постановил взыскать с владельца оружия по 700 тыс. рублей в пользу каждого из родителей, с молодого человека – по 500 тыс. Также взыскана компенсация материального вреда в размере 128,7 тыс. рублей.