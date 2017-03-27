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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 11:58

Родители школьника, устроившего пожар в Кичигинском бору, заплатят 1,7 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Родители школьника из села Кичигино (Увельский район, Челябинская область), устроившего лесной пожар на территории памятника природы, выплатят свыше 1,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации прокуратуры, в апреле 2016 года по вине старшеклассника, который, балуясь, бросал горящие спички в сухую траву, произошел лесной пожар на территории памятника природы «Кичигинский бор».

«В результате его преступных действий повреждены и уничтожены лесные насаждения на площади 4,9 га, материальный ущерб составил 1 млн 759,5 тыс. рублей», – сообщила официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Парень признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если они причинили крупный ущерб).

Кроме того, он же совместно с 14-летним знакомым через окно проник в жилой дом, откуда тайно похитил рыболовные снасти.

«Молодой человек также признан виновным в краже. За совершение двух преступлений он приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком», – уточнили в прокуратуре.

Суд взыскал с законного представителя школьника сумму причиненного Лесному фонду материального ущерба.

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Теги: лесные пожары, новости челябинска, новости увельского района
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