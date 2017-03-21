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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 09:25

Достижения ЮУрГУ по Проекту 5-100 оценили в Москве


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) представил отчет о реализации Проекта 5-100 на Совете по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ (Москва) – «дорожную карту» вуза комментировали зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, президент ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, а также многие другие иностранные и российские представители научно-академического сообщества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы очень высоко оцениваем результаты Проекта, для нас он очень важен. Результаты очевидны по значительному росту показателей, которые отражают конкурентоспособность российских вузов. Эти показатели характеризуют вхождение российских университетов в мировое образовательное пространство: увеличение доли иностранных студентов, увеличение доли иностранных преподавателей и научных сотрудников, увеличение количества публикаций и цитирования в мировых научных изданиях, вовлеченность наших университетов в международные научные исследования. У всех вузов есть абсолютная положительная динамика», – комментирует Ольга Голодец.

Ровно год назад ЮУрГУ успешно защитил «дорожную карту» – план развития университета на ближайшие пять лет. Первый год участия в Проекте 5-100 для вуза стал годом больших изменений и «быстрых побед».

«За полтора года университет смог обеспечить интернационализацию наших научных работ и вовлечь сотрудников в международные исследования, которые проводятся совместно с ведущими учеными мира. Еще одно важное достижение – внедрение системы эффективного контракта», – отметил проректор по стратегическому развитию ЮУрГУ Андрей Келлер.

Особый интерес к докладу ЮУрГУ проявили президент и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, председатель национальной службы здравоохранения Англии Малколм Грант и профессор негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков. По мнению членов Совета, целенаправленная работа позволяет ЮУрГУ не только улучшать позиции в международных рейтингах, но и обеспечивать экономику региона малыми инновационными предприятиями, современными инженерными решениями и высококвалифицированными специалистами.

«Участники совета с интересом отнеслись к нашей работе, поэтому защита отчета прошла в активной дискуссии. Безусловно, главной темой обсуждения стало дальнейшее развитие вуза. Наибольший интерес вызвали вопросы, касающиеся компьютерного инжиниринга и нового структурного подразделения нашего университета – Высшей медико-биологической школы», – подчеркнул ректор Александр Шестаков.

По словам ректора, следующим этапом реализации программы станет проект по улучшению имиджа вуза в международной среде, а также создание нового бренда ЮУрГУ. Университет продолжит работу по созданию международных лабораторий и программ мотивации молодых ученых, а также планирует участвовать в глобальных прорывных проектах в области развития технологий и науки, тем самым завоевывая новые позиции в мировом образовательном пространстве.

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Теги: юургу, новости челябинска, александр шестаков, вузы челябинска, проект 5-100
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