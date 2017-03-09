Чт, 09.03.2017, 08:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 08:42

Режим черного неба действует в Челябинске вторые сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске снова НМУ – метеоусловия, способствующие скоплению вредных веществ от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С утра 8 марта до вечера 9 марта на территории Челябинска объявлены НМУ первой степени опасности. О смоге над городом сообщают местные жители.

Напомним, к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов. Для снижения уровня загрязнения в период возникновения НМУ на предприятия передаются информационные сообщения для изменения режимов работы.
 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нму, экология, смог, новости челябинска, экология челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 587
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

07 марта, 14:57
Мир женщины СССР представили на выставке в челябинской библиотеке
07 марта, 14:53
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области в ближайшие трое суток похолодает до 20 градусов
07 марта, 14:17
Главный полицейский Челябинска собирает большое совещание по детским суицидам
07 марта, 14:09
Челябинцев приглашают посидеть у костра в Историческом музее
07 марта, 13:52
Фигурантка дела экс-министра соцотношений Челябинской области оштрафована на 2 млн
07 марта, 13:19
В Челябинск едет легендарный цирк Юрия Никулина
07 марта, 12:28
Полицейские, жестоко избившие 2 задержанных в Челябинске, получили реальные сроки
07 марта, 12:09
Цветок из сотрудников ДПС. Челябинские гаишники удивили дам к 8 Марта
07 марта, 12:05
Чиновникам на Урале грозят уголовные дела за аварийное жилье для сирот
07 марта, 11:49
Генменеджер «Трактора» заявил о грядущих изменениях в тренерском штабе и команде
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость