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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 10:50

18+ Ревнивец похитил бывшую девушку в Магнитогорске из-за переписки в телефоне


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший бойфренд предстанет перед судом за похищение 20-летней жительницы Магнитогорска (Челябинская область) – избитую девушку спасли случайные очевидцы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в конце декабря 2016 года. Молодой человек на автомобиле утром приехал к дому своей бывшей девушки и дождался, когда она выйдет, чтобы отправиться на работу. Применив насилие, парень затащил потерпевшую в машину, связал собачьим поводком и повез по городу. При этом злоумышленник отобрал у девушки телефон и стал пытаться прочитать сообщения. Мобильник оказался под паролем, поэтому ознакомиться с перепиской парню не удалось.

Несколько раз во время остановок на светофорах девушка пыталась сбежать от похитителя, однако тот догонял ее и силой затаскивал обратно. Водитель вывез заложницу за город в безлюдное место, где стал требовать пароль от телефона. В какой-то момент потерпевшая увидела остановившееся на обочине авто и побежала в его сторону с криками о помощи. Люди усадили девушку в свою машину. Автомобиль уже стал трогаться, когда парень догнал его, стал открывать двери и вытаскивать свою заложницу. Справиться с налетчиком горожанам помог проезжавший мимо велосипедист.

«Очевидцы вызвали на место полицию, поэтому злоумышленник поспешил скрыться, но позднее был задержан. Свою вину он признал частично. Однако нами собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению по части 2 статьи 126 УК РФ – "Похищение человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия". На теле девушки зафиксированы синяки и ссадины», – рассказал руководитель Правобережного межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Бандуровский.

Известно, что парень совершил похищение девушки из ревности. Незадолго до инцидента пара рассталась по инициативе потерпевшей. Молодой человек не мог смириться с разлукой и решил выяснить, кто является его соперником. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Горожанину грозит до 12 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: похищение человека, пропала девушка, ревность, новости магнитогорска
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