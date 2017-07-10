18+ Рецидивист получил новый срок за двойное убийство и оставление в опасности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уголовник-рецидивист получил 19 лет за двойное убийство и оставление в опасности ребенка, совершенные летом 2016 года в Потанино (Копейский городской округ), – приговор вынес сегодня, 10 июля, Челябинский областной суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, ссора между пьяными сожителями закончилась тем, что мужчина избил супругу, а потом ударил ножом в шею. «Проходившая мимо дома 60-летняя соседка, услышав ссору, подошла к окну и попыталась воспрепятствовать действиям Клевцова, позвонив в экстренную службу. Тогда хозяин вышел из дома и нанес ей ножом множество ударов в шею, по голове и туловищу, в результате чего полученных ран женщина скончалась на месте происшествия», – рассказали в прокуратуре.

В это время сожительница Клевцова, пытаясь избежать расправы, выбежала из дома, пыталась скрыться, однако мужчина настиг ее и начал бить ножом. Остановился только тогда, когда лезвие сломалось. В результате полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«После совершения убийств Клевцов, осознавая, что в доме находится его ребенок – мальчик 2014 года рождения, мать которого он только что убил и который лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству, оставил ребенка одного и не сообщил об этом ни в оперативные службы, ни его родственникам, тем самым поставив ребенка в опасное для жизни и здоровья состояние», – добавили в прокуратуре.

Сегодня, 10 июля 2017 года, Челябинский областной суд признал Егора Клевцова виновным по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью облегчить совершение другого преступления), статье 125 УК РФ (оставление в опасности). С учетом позиции государственного обвинителя Клевцову назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года (исполняется после отбытия основного наказания).