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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 11:25

Ретро-ралли «Европа – Азия» состоится в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 17 июня, в Магнитогорске (Челябинская область) пройдут соревнования по автотюнингу и ретро-ралли «Европа-Азия», сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Автопробег третьей категории в Магнитогорске впервые. За главный приз поборются более 20 экипажей на автомобилях, выпущенных в 1985 году и ранее. Участникам предстоит проехать по заранее выбранному организаторами маршруту за строго определенное время с соблюдением всех правил дорожного движения.

Среди участников – магнитогорцы, а также гости из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Миасса, Оренбурга. Самые подготовленные, красивые и необычные автомашины примут участие в чемпионате по автотюнингу.

В программе мероприятий также красочная шоу-программа, выступления творческих коллективов, конкурсы и подарки для гостей.

Организаторами выступили Магнитогорская федерация автоспорта и отделение «Российской автомобильной федерации» при поддержке подразделения по молодежной политике администрации города. Главным судьей автопробега станет представитель челябинского регионального отделения «РАФ» Никита Майоров, судьями – квалифицированные представители магнитогорского отделения «РАФ».

Регистрация продлится до 16 июня. Автолюбителям, желающим принять участие в мероприятиях, необходимо направить свою заявку на адрес электронной почты retro-ralli@mail.ru.

Подробности можно узнать в официальной группе «Ретро-ралли».

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Теги: гонки, новости магнитогорска, ретро, ралли
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