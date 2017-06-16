Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске еще не принято

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Решение о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году на территории Челябинска еще не принято – об этом в кулуарах IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ТАСС.

«Заявка Челябинска находится в администрации президента РФ. Окончательное решение о месте проведения заседания советов глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС в 2020 году зависит не только от России, но и от наших партнеров. Тем не менее, Челябинск очень рассчитывает, что договоренности будут достигнуты в его пользу. Проведение таких крупных мероприятий даст городу толчок для развития», – цитирует издание полпреда.

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По данным Холманских, для проведения саммитов Челябинску потребуется 13 млрд рублей. «Это достаточно серьезные финансовые вливания, не исключено, что будут привлечены китайские инвестиции, в частности, на строительство выставочного комплекса», – сказал он.

По словам Холманских, 9 млрд рублей предполагается выделить из бюджета Челябинской области, 3,7 млрд – из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 года планируется освоить более 2,7 млрд рублей. Напомним, в рамках подготовки к саммитам в Челябинске, помимо реконструкции инфраструктуры, планируется строительство Конгресс-холла. Стоимость его возведения оценивается от 1,5 до 2 млрд рублей.