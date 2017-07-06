Рельефные копии знаменитых полотен представили в музее на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Екатеринбурге при поддержке Сбербанка открылась уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое» – в музее изобразительных искусств представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Это первая в стране передвижная выставка тактильных картин. Проект совместно реализуют Сбербанк, платежная система Visa и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Экспозиция включает произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. Благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками.

Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения, чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась, именно как ткань. Границы предметов четко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой.

В Екатеринбурге представлены следующие полотна: «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.

Кроме того, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. Для Екатеринбурга выставку дополняет рельефная репродукция картины Паскуале Челомми «Прачка». После завершения выставки тактильная копия останется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Получить более полное представление о том, что изображено на том или ином «холсте», позволяет аудиогид. Для «Прачки» его озвучил Владимир Шахрин, основатель и бессменный лидер группы «Чайф». Тактильную инструкцию основной выставки картин озвучивает актер Евгений Миронов.

Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. На выставке в Екатеринбурге любой посетитель может надеть темные очки, включить аудиогид, открыть новые грани восприятия искусства и лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи зрения.

Во время проведения выставки в музее будет показан фильм «Представь себе», сьемки которого проходили в Бильбао, Москве и Екатеринбурге. Одним из главных героев фильма стал преподаватель Уральского федерального университета, незрячий искусствовед Алексей Филатов.

«Видеть невидимое» – не первый социальный проект Сбербанка, помогающий слабовидящим людям прикоснуться к визуальным искусствам. Ранее было разработано мобильное приложение с тифлокомментированием для театралов.

Выставка «Видеть невидимое» доступна в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Воеводина, 5) с 6 июля до 2 августа 2017 года. Вход на выставку свободный.