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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 16:47

Рекультивация Коркинского разреза невозможна без Томинского ГОКа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рекультивация Коркинского разреза невозможна без Томинского ГОКа – к такому выводу в пятницу, 3 февраля, пришли участники круглого стола, посвященного экологическим проблемам региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о проекте Русской медной компании, которая с помощью специального материала, изготовленного на основе измельченных хвостов (пустой горной породы) Томинского ГОКа, «запечатает» самый большой угольный карьер Европы.

«Материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал – суглинок. Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии», – рассказала директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «Русская медная компания» Наталия Гончар.

По мнению ученых, пески ГОКа могут эффективно «запечатать» полости подземных выработок. Это устранит угрозу возникновения эндогенных пожаров и исключит развитие оползневых процессов и обрушение бортов.

На засыпку разреза понадобится 23 года, и к 2040 году на месте чадящего котлована должен образоваться большой пруд.

«Я внимательно изучал документы, собирал ученый совет, и поверьте, это не просто не дилетантство, это элита экологической мысли. Я хочу сказать, что "хвосты" Томинского ГОКа – это великолепная идея, она должна быть реализована! И слава Богу, что РМК согласилась поддержать проект, иначе проблема Коркинского разреза не была бы решена вообще», – прокомментировал вопрос председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.

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