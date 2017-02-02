Реконструкторы устроят «Ледовое побоище» на городском пруду Кыштыма

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) состоится реконструкция «Ледового побоища» – рыцари сойдутся в битве на городском пруду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Стилизация битвы между русским войском под предводительством Александра Невского и немецкими рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере состоится 23 февраля.

Реконструкцию представят воспитанники секции фехтования «Сокол» станции туризма «Странник». Горожане увидят постановочные исторические бои, также будут работать игровые площадки – по метанию копий и сулиц, стрельбе из лука, боевому фехтованию, катанию на лошадях – и ярмарка.

Напомним, реконструкция «Ледового побоища» впервые прошла в Кыштыме в 2015 году. В январе объединение «Юные коневоды» и Клуб средневекового фехтования «Сокол» провели необычное шоу «Кони сквозь века». Также станция туризма «Странник» проводила реконструкции боев Первой мировой войны, мая 1945 года и другие.

Начало «Ледового побоища» 23 февраля в 13.00 на городском пруду около станции «Странник» (улица Садовая, 2).

Фото пресс-службы администрации Кыштыма