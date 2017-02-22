ВАЖНО. Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить за 3 дня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал приказ, регламентирующий порядок регистрации, – теперь стандартную процедуру можно пройти всего за три дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сам регламент, установленный в приказе главы МВД, делится на две части, пишет «Российская газета». Первая – это детальное информирование людей, какие документы, куда, как и в какие сроки надо предоставить. То есть населению в доступной форме и в мельчайших подробностях должен быть доведен весь алгоритм действий: где посмотреть, кого спросить, куда обратиться, кто из нужных чиновников в каком кабинете сидит, в какие дни и часы идет прием, телефоны, адреса. Обязательная информация – куда жаловаться.

Другая главная часть регламента – время исполнения услуги. Например, если лично принес заявление, то за три дня, если направил по электронной почте – восемь.

В очереди человек должен находиться не более 15 минут, получать консультацию по телефону – не более 10 минут.