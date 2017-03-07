Разбойника, бившего слепую пенсионерку сковородой под Новый год, осудят в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом за разбойное нападение на 68-летнюю слепую пенсионерку – злоумышленник бил потерпевшую сковородой и шахматной доской, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городскую прокуратуру.

В Златоустовский суд поступило дело в отношении 44-летнего местного жителя, который накануне Нового года, 31 декабря напал на пенсионерку в ее квартире. Слепая женщина открыла ему двери, так как была знакома с его бабушкой. Однако вместо поздравлений злоумышленник стал требовать у пожилой хозяйки деньги, а потом бить по голове чугунной сковородой и шахматной доской. После угроз убийством, мужчина получил 8 тыс. рублей и скрылся, но был задержан сотрудниками полиции.

Горожанину предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия и предметов в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

