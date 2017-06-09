Разбойник, нападавший на пожилых мужчин в Челябинске, получил 18 лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осудили разбойника, нападавшего на пожилых мужчин, – злоумышленник получил 18 лет колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемый в 2016 году совершил серию разбойных нападений на семерых пенсионеров, один из которых скончался от полученных травм. Преступник выслеживал хорошо одетых мужчин в возрасте 70-80 лет, забегал за ними в подъезд и, убедившись в отсутствии свидетелей, избивал потерпевших и забрал ценности.

Злоумышленник признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Приговором суда ему назначено 18 лет колонии строгого режима и взыскано более 240 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.