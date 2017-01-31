ВНИМАНИЕ. «Равный равному-2017»: в Челябинске разыскивают инвалидов, которые боятся выходить из дома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вновь стартует инклюзивный проект «Равный равному-2017» – принять участие в нем могут студенты вузов и колледжей, также свои силы в направлениях этого года попробует и молодежь с инвалидностью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба «Наше место».

«Мы надеемся, что к нам в проект придут студенты, которые еще не очень знакомы с нами. И очень важно для нас, чтобы пришли в проект ребята с инвалидностью, кто еще сидит дома. Ведь в прошлом году у многих участников произошли значительные изменения в жизни, например, они начали самостоятельно выходить из дома, получили новые навыки, устроились на работу, раскрыли в себе новые способности, нашли друзей. Все потому, что "Равный равному" – это пространство, где каждый чувствует себя нужным, востребованным, равным», – говорит руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

В этом году организаторы проекты разработали такие конкурсные направления: КВН, театр «особого» зрителя, социальная реклама (брендинг), спорт, интеллектуальные игры, танцы. Также будет открыто внеконкурсное направление – изучение русского на языке жестов. Участие в проекте для молодежи бесплатное.

Кураторами и наставниками ребят станут лучшие специалисты в своей области как из Челябинска, так и Москвы. Например, руководителями команд в направление «Танцы» будут хореографы и финалисты шоу «Танцы» на ТНТ. А играть в КВН будут учить игроки Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Сбор заявок в проект «Равный равному» продлится до 12 февраля в группе проекта, а 19 февраля пройдет вводный семинар «Человеку нужен человек», где участники познакомятся другу с другом и поделятся на команды.