18+ Расследование дела насильника 12-летней девочки, родившей от него сына, завершено

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи предъявили окончательное обвинение челябинцу, который изнасиловал школьницу, впоследствии родившую от него, – в скором времени мужчина предстанет перед судом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего челябинца, сделавшего беременной 12-летнюю сестру своей невесты. Мужчина признал вину в содеянном лишь частично, заявив, что два половых акта были добровольными. Между тем, психологи, работавшие со школьницей, заключили, что девочка из-за возраста не могла осознавать характер совершаемых с нею действий. Таким образом, злоумышленник просто воспользовался беспомощным состоянием несовершеннолетней.

«Горожанину предъявлено окончательное обвинение по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ – "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". По делу были проведены генетическая и две психиатрические экспертизы. Наличие у обвиняемого расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии не подтвердилось. Он признан вменяемым. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

Напомним, история о родившей школьнице стала известна на всю страну благодаря шоу на НТВ, куда ее семья поехала, чтобы опровергнуть версию об изнасиловании. Однако генетическая экспертиза, результаты которой озвучили в ходе программы, только подтвердила отцовство обвиняемого. Родившийся ребенок остался в семье. Его генетическому отцу грозит до 20 лет колонии.

Ольга Плеханова