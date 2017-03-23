Распространителя детского порно на год отправили в колонию в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Златоуста (Челябинская область) получил год колонии за распространение порнографических материалов с участием детей в сети – мужчина осознавал, что подрывает общественную нравственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской суд.

В среду, 22 марта, Златоустовский горсуд огласил приговор молодому человеку, который распространял в интернете детское порно. Видео он скачивал на других ресурсах, а потом заливал все в папку на одном из сайтов, предоставляя к ней общий доступ для широкого круга пользователей.

«Согласно заключению экспертизы, обнаруженные видеофайлы относятся к материалам порнографического содержания с участием несовершеннолетних лиц. Художественной, исторической и культурной ценности не имеют, не предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности, не подлежат возрастной классификации и публичной демонстрации, к публичной демонстрации на территории Российской Федерации запрещены законом», – говорится в сообщении.

Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Парень не исключал, что распространяя порнографические материалы с участием несовершеннолетних, подрывает общественную нравственность, психическое, морально-нравственное развитие общества, но не задумывался об этом.

Принимая во внимание исключительные обстоятельства по делу, а именно признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родителей, положительные характеристики, суд счел возможным назначить молодому человеку наказание ниже низшего предела – год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.