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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 10:10

Распродажи в Челябинске: цены – просто песня вместе с «Галамартом»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Этой зимой будет по-настоящему жарко. Во всех магазинах народной сети «Галамарт» стартовала самая народная акция «9-19-29».

Территория низких цен объявляется открытой! 

Акция «9-19-29» – «Галамарт» не фиксирует цены, а просто снижает их! Ежедневные скидки и бесконечные распродажи! Зачем платить больше за товар, который не отличается по своим качествам и характеристикам от дорогостоящих аналогов.

Акция «9-19-29» – во всех магазинах народной сети вас ждет большой ассортимент товаров на каждый день: посуда, инструменты, бытовая химия, товары для уборки. Полезные мелочи для дома, спорта, отдыха и ремонта. Сантехника, галантерея, подарки и сувениры.

Акция «9-19-29» – экономная и разумная покупка с «Галамартом» становится привычкой! Теперь не нужно ждать праздников или копить баллы на карте. Скидки каждый день с утра и до вечера.

 

Надолго откладывали покупку полезных вещей? – Приходите в «Галамарт». Решили заняться спортом? – Приходите в «Галамарт». Хотите порадовать своих близких подарками? – Приходите в «Галамарт». А чтобы день прошел хорошо – приходите в «Галамарт»!

Ждем вас по адресу:
Челябинск, ТК Европа Азия, ул. Кирова, 74, 1 этаж
Наш сайт www.galamart.ru
https://vk.com/galamart_official
Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города).

 

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Теги: акция, новости челябинска, распродажа, галамарт
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