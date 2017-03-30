Чт, 30.03.2017, 12:00 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 10:22

Расходы российских чиновников предлагают отслеживать даже после их увольнения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Расходы российских чиновников предлагают отслеживать даже после их увольнения – предложение по внесению соответствующих поправок в законодательство направила в администрацию президента Генеральная прокуратура РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. Однако понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе», – рассказал «Известиям» замначальника управления ГП РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.

Действие поправки предлагается распространить на всех бывших госслужащих, установив при этом возможность обращения в доход государства и денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Если экс-чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства.

Проверять предлагается расходы не только чиновников, но и их супругов. Под ревизию подпадут недвижимость (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи), машины и яхты, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных/складочных капиталах организаций). Чтобы избежать ошибок, проверяться будет совокупный доход семьи.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: чиновники, борьба с коррупцией, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 604
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:38
ВНИМАНИЕ. Заторы из-за снегопада возможны на федеральных трассах Урала
сегодня, 10:31
Чиновники Карабаша ответят за некачественный ремонт сетей теплоснабжения
сегодня, 10:11
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области
сегодня, 09:38
МЧС: Качество питьевой воды в Троицке стало улучшаться
сегодня, 08:22
Уроженцев Таджикистана осудят за 11 покушений на сбыт героина в Челябинске
сегодня, 08:10
Сломать можно любого. Мастер рукопашного боя – о выживании на челябинских улицах
вчера, 22:13
Дольщики Гринфлайта требуют изменить закон, лишивший их собственности на жилье
вчера, 19:24
Бывшего топ-менеджера Ростелекома в Челябинске отпустили домой до суда
вчера, 17:29
На Южный Урал направят дополнительные силы для борьбы с паводком
вчера, 17:08
В апреле к Земле максимально приблизится гигантская комета
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость