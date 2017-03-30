Расходы российских чиновников предлагают отслеживать даже после их увольнения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Расходы российских чиновников предлагают отслеживать даже после их увольнения – предложение по внесению соответствующих поправок в законодательство направила в администрацию президента Генеральная прокуратура РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. Однако понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе», – рассказал «Известиям» замначальника управления ГП РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.

Действие поправки предлагается распространить на всех бывших госслужащих, установив при этом возможность обращения в доход государства и денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Если экс-чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства.

Проверять предлагается расходы не только чиновников, но и их супругов. Под ревизию подпадут недвижимость (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи), машины и яхты, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных/складочных капиталах организаций). Чтобы избежать ошибок, проверяться будет совокупный доход семьи.