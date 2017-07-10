Ярко, радостно, тепло и вкусно – искушения Сабантуя-2017

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувшие выходные, 8 июля, в Троицке прошел областной национально-спортивный праздник Сабантуй. Сюда съехались гости со всех уголков Южного Урала – более 20 тыс. человек.

На празднике побывали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, верховный муфтий России Талгат Таджуддин и профессор Амманского международного Университета Исламских наук (Иордания) шейх Абдурраззак Ассаиди; глава Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Рамиль Муллин и председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Татарское подворье было первым на праздничном пути высоких гостей. У юрты Конгресса татар почетную делегацию встретила финалистка областного конкурса «Татар кызы» с вкуснейшим чак-чаком. Здесь главу Южного Урала ждал «хан Гирей» в сопровождении прекрасных юных дев.

Татарские принцессы в разноцветных платьях, как россыпь драгоценных камней, угощали присутствующих национальными лакомствами. Никто не устоял перед искушением.

Главе региона Борису Дубровскому за «доброе княжение» вручили ханскую грамоту и богато украшенную татарскую нагайку – камчу – как символ власти.

Представители Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан встретили высоких гостей яркими танцами, музыкой и радушными песнями. Глава района Рамиль Муллин подарил Борису Дубровскому тюбетейку и угостил всех чак-чаком, приготовленным уже по казанскому рецепту.

Посетив юрты Конгресса татар, гости переместились в башкирский городок, где им дали на пробу настоящий мед и познакомили с традиционными ремеслами.

После почетная делегация приняла участие в открытии Сабантуя.

«Уважаемые земляки и гости! Рад быть вместе с вами на этом замечательном празднике, – приветствовал гостей праздника губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Сабантуй близок всем народам, проживающим на Южном Урале. Всем, кто своим трудом растит хлеб, знает и любит землю, умеет на ней работать. Пусть родная земля отблагодарит всех за весенние труды, посевные хлопоты и подарит южноуральцам богатый урожай!»

«От всей души поздравляю вас с самым долгожданным, любимым, ярким праздником Сабантуй, – обратилась со сцены к присутствующим председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. – Много веков Сабантуй собирает на майдане людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий. И мы любим его за то, что именно здесь встречаем самых добрых друзей, общаемся, радуемся и учимся уважать традиции наших предков, воспитываем в молодом поколении любовь к родной культуре».

Подворья Конгресса татар Челябинской области и Муслюмовского района Республики Татарстан посетили более 10 тыс. человек. Хорошее настроение создавали танцевальные коллективы, колоритные наряды и улыбки хозяев.

Здесь можно было посмотреть на национальные интерьеры и интересные предметы быта, к услугам присутствующих был ханский трон – как не сфотографироваться в окружении красавиц!

Для самых маленьких – мыльные пузыри и фотозона с сельскими мотивами.

Главными героями культурной программы подворья были финалисты конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете». Лучшую татарочку и самого удалого джигита выбрали буквально накануне, но ребята не пропустили праздник. Полным составом молодые люди встречали гостей подворья, принимали участие в праздничных состязаниях и подарили зрителям задорный танец на торжественном открытии Сабантуя.

Масштабный Сабантуй проходил сразу на нескольких площадках. Гости могли посетить городок юрт, подворий, национальных уголков, посмотреть за работой мастеровых уральской слободы, поболеть за спортсменов национальной борьбы корэш, принять участие в играх и состязаниях.

Главный приз Сабантуя, молодой барашек, по традиции достался самому сильному батыру – Расулю Мухаметову из Башкирии.

В большой концертной программе приняли участие коллективы Южного Урала, Татарстана и Башкирии, в общей сложности около 200 артистов. Звездным украшением программы стали ансамбль танца «Урал» из Челябинска и творческий дуэт «Артур&Марат» из Казани.