Работник заправки, избивший себя гаечным ключом, предстанет перед судом в Уйском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оператор газозаправочной станции в селе Уйское (Челябинская область) обвиняется в присвоении и ложном доносе – мужчина избил себя гаечным ключом, чтобы притвориться жертвой разбойного нападения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено ночью в октябре 2017 года на территории АГЗС. Находясь на своем рабочем месте, оператор нанес себе удары металлическим гаечным ключом по затылку, ударился лбом о землю и нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали стражи порядка, которым мужчина сообщил, что на него напали неизвестные и похитили деньги. Хотя на самом деле 71 тыс. рублей забрал он сам.

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«Действия работника были разоблачены. Прокурор Уйского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 160 УК РФ – "Присвоение" и части 3 статьи 306 УК РФ – "Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения". Мужчина нарушил нормальную работу правоохранительных органов», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Причиненный ущерб возмещен обвиняемым в полном объеме. Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу. Известно, что хитрый оператор до сих пор работает на этой же АГСЗ.