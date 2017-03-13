Рабочий погиб, упав в бункер с размолотым гравием, под Озерском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) вынесен приговор техническому директору стройфирмы за гибель рабочего – мужчина задохнулся строительной пылью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В суде установлено, что Олег Федоров, являясь техническим директором ООО «Технострой», расположенного в поселке Новогорный, будучи лицом, на которого возложен контроль за действиями подчиненных работников завода ЖБИ, выбрал неправильный способ производства работ по перекачиванию щебня из приемных бункеров в склад сыпучих материалов для погрузки.

«В результате преступной небрежности Федорова, который не проверил порядок и условия выполнения задания работником и оставил его действия без должного контроля, 15 июля 2016 при выполнении производственного задания мужчина упал в бункер сыпучих материалов, где задохнулся от закрытия дыхательных путей сыпучим веществом – пылью и размолотым гравием», – говорится в сообщении.

Приговором Озерского горсуда Федоров признан виновным по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.