ВНИМАНИЕ. РЖД объявили 30-процентную скидку на верхние «боковушки» в плацкартных вагонах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поездах дальнего следования «дочки» РЖД – АО «ФПК» – можно будет проехать с 30-процентной скидкой – акция распространяется на все верхние «боковушки» в плацкартных вагонах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Уцененные билеты можно будет купить на поезда, которые отправляются в период с 8 по 21 февраля и с 27 февраля по 26 апреля 2017 года.

«Данная скидка не суммируется с другими скидками, например, при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу», – говорится в официальном сообщении.

Добавим, что акция распространяется на верхние боковые места в плацкартных вагонах с нумерацией мест с 38 по 54 включительно.