ВАЖНО. РЖД начинает оформлять бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 15 марта ОАО «РЖД» начинает оформлять бесплатные билеты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – ветераны и сопровождающие их лица могут совершить неограниченное число поездок с 1 по 10 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам ВОВ возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей», – сообщили в пресс-службе РЖД.

Там уточнили, что оформить билет можно с 15 марта в кассах дальнего следования при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу (удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны либо о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

«С этой категории граждан и сопровождающих их лиц не будут взиматься сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, в том числе за постельные принадлежности и питание», – отмечают в компании.

Кроме того, бесплатный проезд в мае внутри страны и в некоторые европейские страны для ветеранов Великой Отечественной войны обеспечит и «Аэрофлот».

«Кроме перелетов внутри РФ, ветераны ВОВ и сопровождающие лица смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию, а также из всех стран бывшего СССР в Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию», – сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Билеты, по его словам, начнут оформляться 25 апреля, срок их действия – месяц.