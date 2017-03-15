Ср, 15.03.2017, 14:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 12:48

ВАЖНО. РЖД начинает оформлять бесплатные билеты ветеранам Великой Отечественной войны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 15 марта ОАО «РЖД» начинает оформлять бесплатные билеты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – ветераны и сопровождающие их лица могут совершить неограниченное число поездок с 1 по 10 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам ВОВ возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей», – сообщили в пресс-службе РЖД.

Там уточнили, что оформить билет можно с 15 марта в кассах дальнего следования при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу (удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны либо о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

«С этой категории граждан и сопровождающих их лиц не будут взиматься сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, в том числе за постельные принадлежности и питание», – отмечают в компании.

Кроме того, бесплатный проезд в мае внутри страны и в некоторые европейские страны для ветеранов Великой Отечественной войны обеспечит и «Аэрофлот».

«Кроме перелетов внутри РФ, ветераны ВОВ и сопровождающие лица смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию, а также из всех стран бывшего СССР в Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию», – сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Билеты, по его словам, начнут оформляться 25 апреля, срок их действия – месяц.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: льготы, аэрофлот, день победы, новости челябинска, оао ржд, ветераны вов
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 583
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:33
В ЮУрГУ создали 14 групп элитного образования
сегодня, 14:24
В Чебаркуле празднуют 75-летие градообразующего предприятия
сегодня, 14:06
Два челябинских врача оштрафованы на 500 тыс. за взятку
сегодня, 13:50
Медики озвучили посмертный диагноз 26-летнего челябинца, умершего после 11 дней комы
сегодня, 13:18
Пьяный житель ЧМЗ избил полицейского, пробегая мимо райотдела
сегодня, 13:10
«Хвостик в каждый дом»: в субботу челябинцы смогут подарить дом ничейным животным
сегодня, 13:05
В ЮУрГУ посоревнуются лучшие инженеры-конструкторы
сегодня, 11:48
ВНИМАНИЕ. Челябинский Роспотребнадзор проводит День открытых дверей 15 марта
сегодня, 11:17
Взгляд из космоса: ученые ЮУрГУ разрабатывают суперсовременные ГИС
сегодня, 10:22
Борьба за Кубок Гагарина: «Металлург» – в шаге от восточного финала КХЛ
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость