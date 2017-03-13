Пылесосить улицы Челябинска начнут со второй половины апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чистить и мыть челябинские дороги после зимних реагентов и «рассолов» будут уличные пылесосы – правда, в этом году они выйдут на дороги значительно позже – во второй половине апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, это связано с тем, что в текущем сезоне уличная техника будет работать с использованием воды. «В прошлом году пылесосы поднимали много пыли, горожане были недовольны. Поэтому в этом году пылесосы будут работать с водой – чисить и мыть асфальт. Но так как сейчас ночью еще держатся минусовые температуры, технику выпускать пока нельзя, чтобы не спровоцировать гололед», – отметил градоначальник.

По прогнозам властей, уборка города начнется во второй половине апреля. Напомним, в прошлом году в Челябинске уже в марте работали четыре уличных пылесоса и 15 бригад, оснащенных погрузчиками и самосвалами.