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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 13:16

18+ Психбольной поджигатель изнасиловал и убил жену челябинца, пока тот спал


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Психбольного челябинца снова отправят на принудительное лечение за пять преступлений, которые он умудрился совершить одновременно в квартире малознакомых супругов, которые позвали его в гости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в одной из квартир дома по улице Братьев Кашириных. Семейная пара во время похода в магазин за спиртным встретила незнакомца, который показался им достойным собутыльником. Мужчину пригласили в гости. Компания распивала спиртное, затем хозяин квартиры уснул. Оставшись наедине с его женой, гость решил ее изнасиловать.

«Злоумышленник вооружился отверткой и нанес потерпевшей множественные удары по голове и телу. Кроме того, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Затем мужчина поджег вещи и мебель в квартире, где оставались супруги, и скрылся», – рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Юрий Кадиков.

Хозяин квартиры проснулся от дыма и покинул горящее помещение вместе с израненной женой. На скорой она была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась. Убийца был задержан. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера), пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), части 3 статьи 30, пунктам «а, д, к», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление), части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение имущества путем поджога).

На допросах злоумышленник давал признательные показания. Рассказывал, что долго вынашивал идеи об убийстве кого-нибудь. Мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала его невменяемым. Следователем было вынесено постановление о применении в отношении психбольного принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Горожанин является невменяемым, представляющим опасность нуждающимся в лечении. В течение 15 лет указанное лицо уже 25 раз госпитализировалось в психиатрический стационар в связи с наличием заболевания. По решению суда мужчина содержится под стражей», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что челябинец ранее также проходил лечение в стационаре закрытого типа, так как совершил убийство с множественными ножевыми ранениями. После пребывания в психбольнице мужчина проживал со своей матерью и нигде не работал.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, насильник, психбольной, поджигатель, криминальные новости челябинской области
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