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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 16:32

«Пропавшую без вести» мать 5-летней челябинки лишили родительских прав


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинку, которая тайно уехала жить в Краснодарский край, оставив маленькую дочку с бабушкой, через суд лишили родительских прав – несколько лет женщину считали безвестно отсутствующей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мать девочки, которой было только 2 года, ушла из дома в 2013 году и не вернулась. Все это время ее дочку воспитывала бабушка. Никто из родственников не знал, что случилось с женщиной, но летом 2016 года выяснилось, что она жива. Полиция отыскала гражданку в Краснодарском крае, когда она родила второго ребенка и попыталась получить материнский капитал. К своей первой дочке она по-прежнему интереса не проявляла, но создала ее опекунам немало проблем.

Так, бабушке ребенка пришлось судиться с Пенсионным фондом, так как там почему-то решили, что она знала, что дочь жива, но все равно получала пособия по потере кормильца. С опекуна затребовали 230 тыс. рублей. Доказать суду, что пенсию на ребенка бабушка получала на законных основаниях, удалось только благодаря юристам.

«В продолжение этой истории мы снова обратились в суд, чтобы лишить мать девочки родительских прав. Здесь нас поддержали органы опеки и прокуратура. Суд поддержал наше требование», – рассказал ведущий юрист компании «Право на защиту» Артем Артемьев.

Примечательно, что женщина так и не вышла на связь с родными и не поинтересовалась, как дела у ее дочки. Девочку по-прежнему воспитывает бабушка.

Ольга Плеханова

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Теги: пенсионный фонд, неисполнение родительских обязанностей, новости челябинска, лишение родительских прав, женщина пропала
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