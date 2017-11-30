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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 12:07

Прокурорская проверка подтвердила порчу земель из-за слива отходов в Аргаяше


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурорская проверка подтвердила порчу земель из-за слива зловонных отходов после мойки вагонов в Аргаяше (Челябинская область) – в отношении ООО «Ярс-Транс» возбуждены дела сразу по двум статьям КоАП РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в общественную экологическую приемную на нарушение природоохранного законодательства пожаловался местный житель. Он рассказал, что вагоны в селе моют в течение нескольких лет. «Мы неоднократно наблюдали остатки костной муки или кровь животных. Бывало, что вагоны мыли после перевозки химической продукции и промышленных отходов», – рассказал обратившийся.

По закону мойщики должны были сделать отвод вод и обеспечить откачку с дальнейшей утилизацией жидких отходов. Экологи, побывав на месте, установили, что данное место не оборудовано, весь сток попадает на открытый грунт, со временем застаивается, и начинает издавать неприятный запах.

«В ходе проверки установлено, что ООО "Ярс-Транс" осуществляет очистку и промывку грузовых железнодорожных вагонов из-под инертных грузов в границах села Аргаяш. Факт слива воды на рельеф местности также нашел свое подтверждение», – сообщили в прокуратуре, уточнив, что на момент выездной прокурорской проверки предприятие хозяйственную деятельность не осуществляло, железнодорожные вагоны на территории отсутствовали.

В связи с выявленными нарушениями в отношении «Ярс-Транс» возбуждены административные дела по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) и части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

Региональным министерством экологии проводится административное расследование.

Устранение нарушений поставлено на контроль.

Фото пресс-службы Областной экологической приемной

Теги: загрязнение отходами, прокуратура, экология, новости аргаяша
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