Прокурор требует 14 лет колонии для лидера ОПГ угонщиков элитных иномарок в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Гособвинитель попросил суд отправить участников ОПГ Романа Килиевича в колонии общего и строгого режимов на длительные сроки – в Челябинске подходит к концу второй процесс в отношении серийных угонщиков элитных иномарок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В июне 2017 года в Калининском райсуде прошли прения сторон по громкому делу серийных угонщиков, похитивших иномарок на 28 млн рублей. Первый приговор в отношении Романа Килиевича и двух его сообщников Андрея Курдюкова и Евгения Постникова был отменен Челябинским областным судом, так как оказался чрезмерно мягким. Ведь в первый раз участников ОПГ оправдали по шести из девяти предъявленных преступных эпизодов. Не согласные с отменой приговора угонщики дошли до Верховного суда РФ, чтобы дело не рассматривалось во второй раз, однако материалы все равно вернули на пересмотр.

Объем обвинения не изменился. Килиевичу и Постникову вменяется по девять преступлений, а Курдюкову – восемь. Дополнительное расследование не проводилось. Материалы дела были рассмотрены другим судьей.

«Я выступил в прениях с учетом мнения областного суда. Истребовал для Килиевича наказание в виде 14 лет колонии общего режима, Постникова – 13 лет колонии строгого режима, Курдюкова – 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания всем – ограничение свободы сроком на два года. Без штрафа. Суду предоставлены достаточные для вынесения обвинительного приговора доказательства виновности указанных. За несколько дней до угонов автомобилей участников ОПГ видели рядом с машинами потерпевшие и свидетели. Все показания зафиксированы», – рассказал помощник прокурора Челябинска Игорь Иванов.

С последним словом Килиевич, Курдюков и Постников выступят в суде в августе 2017 года, после чего им будет озвучен новый приговор.

Напомним, трое подсудимых «работали» с декабря 2014 года по июль 2015 года. Для вскрытия автомобилей они использовали специальное оборудование, сканирующее сигнализации и снимающее блокировку двигателя иммобилайзером. Также у них имелись приборы, позволяющие открывать шлагбаумы. Во время совершения преступлений мужчины не пользовались мобильными телефонами, переговариваясь по своей мини-радиостанции. На лица они натягивали капроновые чулки. С угнанных машин при помощи болгарки и сварочного аппарата угонщики удаляли номера кузовов, ставя на их место передние рамы с купленных по дешевке битых автомобилей. Создавая машины-«двойники», они устанавливали поддельные госзнаки и изготавливали при помощи принтера свидетельства о регистрации и полисы ОСАГО. Преступников интересовали автомобили марок Range Rover, Toyota и Lexus.

Ольга Плеханова