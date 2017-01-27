Прокурор добился ужесточения наказания для убийцы 2 человек в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Верхнего Уфалея (Челябинская область) добился ужесточения приговора местному жителю, в драке убившему двух человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Оба деяния, повлекшие тяжкие последствия были совершены осенью 2015 года. «Материалами дела установлено, что в ночь на 5 октября Александр Чернушкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно со знакомым в одной из квартир города причинил телесные повреждения потерпевшему, от которых последний скончался на месте происшествия. После этого Чернушкин вступил в конфликт еще с одним бывшим в квартире мужчиной, нанеся ему множество ударов. Потерпевший вскоре скончался в больнице», – говорится в сообщении.



Верхнеуфалейский горсуд признал Чернушкина виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум потерпевшим, повлекшее по неосторожности их смерть) и приговорил его

к 10 годам в исправительной колонии особого режима.



«Государственный обвинитель приговор посчитал незаконным, просил назначить более суровое наказание, поскольку санкция статьи только за одно преступление предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а Чернушкиным совершено два аналогичных деяния», – говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция по уголовным делам Челябинского областного суда посчитала доводы прокурора обоснованными и изменила приговор, усилив Чернушкину наказание до 14 лет лишения свободы.