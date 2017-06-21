Прокуратура заставила жителя Златоуста свести татуировку в виде свастики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Контрразведчики Златоуста (Челябинская область) обнаружили местного жителя, который открыто демонстрировал в сети нацистскую символику – прокурорская проверка данный факт подтвердила, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что 28-летний житель Златоуста разместил на своей странице в социальной сети в свободном доступе фотографии, на которых он изображен с вытянутой перед собой правой рукой, на которой изображен перманентный рисунок в виде креста, внешне схожего со свастикой», – говорится в сообщении.

Правонарушитель вину признал полностью, указанные фотографии со своей страницы удалил, татуировку планирует свести, добавили в прокуратуре.

Тем не менее, в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Постановлением городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.