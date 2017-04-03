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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 12:06

Прокуратура заставила власти Челябинска организовать парковку для инвалидов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске прокуратура заставила власти города обеспечить парковочные места для инвалидов – во дворе дома оказалась закрытая парковка без мест для граждан с ограниченными возможностями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что во дворе по адресу улица Воровского, 2 расположена автостоянка МУП «Архитектурно-планировочный центр» со шлагбаумом, который с 8.00 до 16.00 закрыт, а также отсутствуют парковочные места для инвалидов.

По закону на каждой стоянке (остановке) автотранспорта, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мест отдыха, выделяется не менее 10% мест (не менее одного места) для парковки авто инвалидов. Эти места должны быть бесплатными, также их нельзя занимать другим транспортом.

Прокуратура внесла главе Челябинска представление об устранении нарушений законодательства.

Добавим, что на территории Челябинской области проживает более 244 тыс. инвалидов, что составляет около 7% от общей численности населения, в том числе 11,6 тыс. детей-инвалидов. Еще более 600 тыс. человек (17%) относятся к маломобильным группам населения.

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Теги: парковки, инвалиды, новости челябинска, доступная среда
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