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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 12:38

ВАЖНО. Прокуратура выявила ряд нарушений в 3-х «голодающих» общежитиях Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура потребовала исправить нарушения норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в трех общежитиях Челябинска, постояльцы которых голодают из-за невозможности приватизации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинская прокуратура совместного с надзорными ведомствами районов, а также сотрудниками Госжилинспекции и Госпожнадзора выявила ряд нарушений законодательства, доставляющих неудобства жильцам общежитий на Комарова, 41, проспекте Победы, 287-А и Барбюса, 136-В. Помимо игнорирования норм пожарной безопасности и СанПиНов, в одном из зданий зафиксирована недопустимо низкая температура воздуха, в другом – недостаток мебели. В отношении организаций, которым общежития переданы в оперативное управление, вынесены постановления об административных нарушениях.

«Прокуратурами Калининского, Тракторозаводского и Ленинского районов приняты меры реагирования. Вынесены представления, обязывающие исправить выявленные нарушения и привести помещения в соответствующее нормативным требованиям состояние. На исправление дан месяц, однако сроки могут продляться при трудностях с финансированием. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль», – рассказала помощник прокурора Челябинска Татьяна Сафронова.

Кроме того, прокуратура провела совещание с представителями министерств, являющихся собственниками общежитий. До 18 февраля они обещали закончить работу по определению статуса всех граждан, проживающих в общежитиях, в том числе тех, кто права на это не имеет. При этом собственники заявили, что решать вопрос о передаче имущества на баланс муниципалитета они не намерены, поскольку жилфонд необходим им для обеспечения жильем своих работников. Это означает, что приватизировать квартиры горожане не смогут.

Напомним, обитатели трех общежитий объявили голодовку из-за невозможности приватизации квадратных метров, на которых проживают. Приватизация им понадобилась для того, чтобы получать нормальные коммунальные услуги. Здания плохо отапливаются. В морозы температура в помещениях на Комарова, 41 падает до 0 градусов. Кроме того, в общежитиях постоянные перебои с горячей водой. С 1 марта 2017 года в России прекратится бесплатная приватизация жилья, которое люди занимают как наниматели. После этого приватизация будет невозможна. 

На данный момент голодовка 12-й день продолжается в здании на проспекте Победы, 287-А (остальные общежития взяли тайм-аут). Несмотря на начавшийся в помещении ремонт, жильцы уверены, что деньги тратятся впустую. Горожане планируют переходить на новый уровень привлечения общественного внимания. Сейчас они обсуждают возможность организации групповых или одиночных пикетов.

Ольга Плеханова

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Теги: коммуналка, голодовка, общежитие, приватизация, новости челябинска, акция протеста
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