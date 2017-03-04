Прокуратура вплотную займется правами предпринимателей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура выделила особый день для бизнеса – начиная с апреля сотрудники всех подразделений надзорного ведомства, от районных и городских до Генпрокуратуры, будут ежемесячно встречаться с предпринимателями на предмет выявления всяческих барьеров в их работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на распоряжение генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

«Всероссийский день приема предпринимателей будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотрудниками всех структурных подразделений прокуратуры России (…) Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования», – говорится в документе.

Там уточняется, что в Генеральной прокуратуре прием будут вести сотрудники Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и управления по рассмотрению обращений и приему граждан (Москва, Благовещенский пер., 10).

Первый прием будет организован 4 апреля текущего года.

Исполнение данного поручения находится на персональном контроле первого заместителя руководителя ведомства Александра Буксмана.