Сб, 04.03.2017, 12:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 4 марта 2017 года, 11:25

Прокуратура вплотную займется правами предпринимателей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура выделила особый день для бизнеса – начиная с апреля сотрудники всех подразделений надзорного ведомства, от районных и городских до Генпрокуратуры, будут ежемесячно встречаться с предпринимателями на предмет выявления всяческих барьеров в их работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на распоряжение генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

«Всероссийский день приема предпринимателей будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотрудниками всех структурных подразделений прокуратуры России (…) Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования», – говорится в документе.

Там уточняется, что в Генеральной прокуратуре прием будут вести сотрудники Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и управления по рассмотрению обращений и приему граждан (Москва, Благовещенский пер., 10).

Первый прием будет организован 4 апреля текущего года.

Исполнение данного поручения находится на персональном контроле первого заместителя руководителя ведомства Александра Буксмана.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прокуратура, административные барьеры, поддержка предпринимателей
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 563
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:17
Более 30 нелегальных мигрантов нашли в теплицах под Аргаяшом
сегодня, 10:08
ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенок начал выражать суицидальные мысли
вчера, 17:47
В Челябинске пройдет VI фестиваль Дениса Мацуева
вчера, 16:41
В музее Аркаима появится стационарное отопление
вчера, 15:50
В Магнитогорске выпустили календарь с сотрудницами ММК
вчера, 15:30
Женщина, принесшая на ж/д вокзал Челябинска боеприпасы, получила «условку»
вчера, 15:26
Чехов, Горький и спектакль для Эдит Пиаф: пятый CHELоВЕК ТЕАТРА близится к финалу
вчера, 14:50
Коллекцию краденой техники нашли у вора-рецидивиста в Челябинской области
вчера, 14:43
ВНИМАНИЕ. Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году
вчера, 14:22
Осужден магнитогорец, угнавший Range Rover из гаража депутата ЗСО
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость