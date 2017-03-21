Прокуратура требует вернуть 3 участка на берегу озера Малый Кременкуль, отданных физлицам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинской области подала в суд иски к администрации Кременкульского сельского поселения (Сосновский район) с требованием признать незаконным предоставление в частную собственность земельных участков в границах береговой полосы озера Малый Кременкуль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На основании постановлений администрации сельского поселения в частную собственность предоставлены три земельных участка площадью от 42 до 155 кв. метров», – сообщила официальный представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По ее словам, для обеспечения свободного доступа граждан к озеру прокурором в суд направлены исковые заявления к администрации и собственникам участков о признании недействительными постановлений, исключении записей из единого государственного реестра недвижимости, прекращении прав собственности. Их рассмотрение поставлено на контроль.