Прокуратура требует отменить брак челябинки с иностранцем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Брак жительницы Ленинского района Челябинска с иностранцем оказался липой – местная прокуратура просит суд развести женщину принудительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Установлено, что 47-летний иностранный гражданин женился на россиянке старше него на пять лет в 2015 году, только чтобы получить разрешение на временное проживание в стране. После "свадьбы" ему было выдано разрешение на временное проживание сроком действия до 2018 года как состоящему в браке с гражданином РФ и имеющему место жительства в стране», – говорится в сообщении.

В августе 2017 гражданин обратился в отдел миграции с заявлением о выдаче вида на жительство, предоставив, в том числе, свидетельство о регистрации брака. Однако вызванная в прокуратуру супруга, живущая в маленькой двухкомнатной квартире с дочерью, зятем и двумя внуками, во всем призналась.

«Женщина пояснила, что брак с иностранным гражданином заключен без намерения фактически установить семейные отношения. Супруги не проживали совместно, не вели общего хозяйства, да и вообще, почти не знакомы. Супружеских отношений ни до брака, ни после не имели», – рассказали в ведомстве, добавив, что и вознаграждения за свою «услугу» женщина не получала – псевдосупруг лишь туманно пообещал когда-нибудь «помогать».

В интересах Российской Федерации прокурор обратился в суд с требованием признать недействительным брак, заключенный между гражданином Республики Таджикистан и гражданкой России. Как только это будет сделано, ранее выданное мужчине разрешение на временное проживание аннулируют.