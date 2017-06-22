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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 14:18

Прокуратура просит посадить экс-мэра Копейска Истомина на 7 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В суде Копейска (Челябинская область) состоялись прения сторон по делу в отношении бывшего мэра Вячеслава Истомина – гособвинение попросило отправить  экс-чиновника в колонию строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта суда.

Сегодня, 22 июня, прокурор предложил признать Вячеслава Истомина виновным по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток) и назначить ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима, штрафа 50 млн рублей и лишения права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на три года. Кроме того, предложено конфисковать у Истомина в пользу государства автомобиль Toyota Camry и снегоход Polaris.

Сам экс-мэр выступил с последним словом, перечислив свои заслуги перед жителями Копейска и нескольких районов Челябинска, где в разные годы работал на руководящих должностях. Истомин раскаялся и попросил не лишать его свободы, так как ему нужно содержать дочь и престарелую мать.

Оглашение приговора назначено на 27 июня.

Напомним, по версии следствия, являясь главой Копейского городского округа, с 2012 по 2014 годы Истомин получил взятки на общую сумму около 2 млн рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. В частности, он способствовал в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров на поставку оборудования для организации школьного питания.

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Теги: взятка, новости копейска, коррупция в челябинской области, вячеслав истомин, криминальные новости челябинской области
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