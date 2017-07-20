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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 18:42

Прокуратура просит 11 с половиной лет колонии для учительницы-наркодилера


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 24 июля, в Челябинске будет оглашен приговор педагогу-наркодилеру – гособвинение потребовало для Ларисы Мельковой 11 с половиной лет заключения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, учительницу физкультуры гимназии № 63 Ларису Мелькову в марте 2017 года поймали со спайсом в кармане.

Мельковой вменяется четыре эпизода незаконного оборота наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ): женщина покупала партии спайса массой от 0,5 до 1,28 грамма у дилера и перепродавала их по 500 рублей за полграмма.

Прокуратура требует для Мельковой 11 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Теги: борьба с наркотиками, учитель, физкультура, криминальные новости челябинской области
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