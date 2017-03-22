Прокуратура потребовала очистить от снега и наледи дворы жилых домов Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Советского района Челябинска при проверке работы управляющих компаний на предмет очистки крыш и дворов от наледи и снега выявила 42 нарушения законодательства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального надзорного ведомства, управляющие компании не убирают уплотнившийся снег с пешеходных дорожек, расположенных вдоль домов, на которых есть и наледь, в междворовых проездах обнаружены глубокие колеи.

«В ходе проверки обследованы более 30 придомовых территорий, выявлено 42 нарушения действующего законодательства. УК не проводят отсыпку пескосоляной смесью, что создает угрозу жизни и здоровью граждан», – прокомментировала официальный представитель прокуратуры Челлябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки директорам 10-ти управляющих организаций, в том числе ООО УК «Созвездие» и ОАО «МЖКО» внесены представления с требованиями о незамедлительной уборке снега и наледи с придомовых территорий.

По словам Мамаевой, ранее директорам восьми управляющих организаций были объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства в сфере ЖКХ.