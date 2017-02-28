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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 13:40

Прокуратура назвала район Челябинска, где собираются самые опасные подростки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура озвучила статистику подростковой преступности в Челябинской области за 2016 год – оказалось, что каждое четвертое деяние совершено в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области Людмила Елчева, с 2009 по 2014 годы на территории региона подростковая преступность снижалась, 2015 год дал прирост 5%, а минувший период снова показал спад.

«Несовершеннолетними за 2016 год совершено 1 935 преступлений, что на 11,2% меньше предыдущего периода. В 2016 году снижение происходило по всем категориям преступлений: кражи – 7,5%, разбои – 13%, уличная преступность – 13%, групповая – 4%, рецидивная – 18%, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения – 19%», – отметила Елчева. При этом среднероссийское снижение за 2016 год составило 13%, а на территории региона 11,2%.

Добавим, что в структуре подростковых преступлений 75% составляют деяния имущественного характера. Так, несовершеннолетние совершили 1,2 тыс. краж, три убийства, 212 грабежей, 21 причинение тяжких телесных повреждений, семь изнасилований, 27 разбойных нападений, 172 угона.

Эксперты также озвучили статистику по районам Челябинска. В Курчатовском за 2016 год подростками совершено 86 преступлений с приростом 30%, Металлургический район дал увеличение 31%, общее количество деяний – 67, на территории Калининского района несовершеннолетними совершено 57 преступлений (прирост 39%). Тракторозаводский, Ленинский, Центральный и Советский районы дали снижение по подростковой преступности – там детьми совершено 92, 63, 48 и 38 преступлений соответственно.

«Изучив эту статистику, можно сделать вывод, в каком районе находиться нельзя, особенно поздно вечером. Потому что подростки начинают группироваться и выходят на улицу, а закон о "комендантском часе" сейчас не действует», – отметила Елчева.

Среди муниципалитетов Южного Урала лидируют Челябинск (451 преступление), Магнитогорск (194), Златоуст (129) и Копейск (97). Отметим, что самый большой прирост подростковой преступности по области в 2016 году дал Пластовский район.

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Теги: новости челябинска, подростковая преступность
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