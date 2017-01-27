Прокуратура нашла 5 точек продажи сигарет рядом со школами Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске нашли сразу пять точек продажи сигарет в непосредственной близости с образовательными учреждениями – в основном, это представительства известных торговых сетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Так, в частности, сразу три злачных места обнаружили в Курчатовском районе. В магазинах «Пятерочка», «Красное и белое» и в торговом павильоне, что находятся рядом с несколькими школами и детсадами, продавали табачные изделия.

В отношении администраторов магазинов возбудили дела, все они заплатят штрафы по 3 тыс. рублей.

Еще по одному магазину нашли в Калининском и Ленинском районах. В последнем случае сигареты можно было купить всего в 30 метрах от детского сада №450. В этих случаях также возбуждены административные дела, нарушителей ждут штрафы.

Устранение нарушений контролируют районные прокуроры.

Законом запрещается продажа табака на расстоянии менее 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.