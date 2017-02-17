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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 11:31

Прокуратура добилась возобновления дела экс-директора УКВЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд направил на новое рассмотрение дело экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода Павла Абрамова – прекращение производства по злоупотреблениям на 17 млн в связи с истечением сроков давности признано незаконным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, органами предварительного следствия Абрамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в организации). По версии следствия, будучи генеральным директором УКВЗ им С.М. Кирова (филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), Абрамов с сентября 2006 по декабрь 2011, в частности, «в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц произвел незаконное отчуждении недвижимого имущества, входящего в перечень мобилизационных мощностей предприятия, по заниженной стоимости с разницей в 1,9 млн, и незаконном приобрел котельное оборудование в финансовую аренду за 15,1 млн с учетом лизинговых платежей для передачи его третьим лицам на безвозмездной основе.

Усть-Катавский горсуд после трех месяцев рассмотрения дела прекратил его 1 декабря в связи с истечением сроков давности.

Жалобу на данное решение подали гособвинитель и представитель потерпевшего. «Рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Павла Абрамова, суд, удовлетворив представление прокурора и жалобу представителя потерпевшего, отменил постановление Усть-Катавского городского суда от 1 декабря 2016 года. Дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе», – рассказала начальник пресс-службы ЧОС Евгения Нациевская.

Добавим, в производстве горсуда сейчас находится еще одно уголовное дело в отношении Абрамова и его бывшего зама Александра Болотникова. Это разбирательство началось в декабре 2015 года. Согласно обвинительному заключению, в 2009 году Абрамов и Болотников, используя свои служебные полномочия, создали подконтрольную фирму, с которой от имени УКВЗ был заключен договор на поставку трамваев по сниженной цене. В результате только за 2013 год заводу был причинен ущерб в размере около 180 млн. Общие потери оцениваются в сумму 658,2 млн рублей.

В ходе расследования в отношении бывшего заместителя гендиректора предприятия было также возбуждено дело об «отмывании» денег – следствие полагает, что Болотников легализовал около 200 млн рублей, полученных незаконным путем.

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Теги: челябинский облсуд, павел абрамов, суды челябинской области, усть-катав, фгуп уквз, новости усть-катава
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