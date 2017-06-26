Родители ребенка, повредившего позвоночник на физкультуре, отсудили 40 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) родители ребенка, сломавшего позвоночник на уроке физкультуры, добились компенсации – более 40 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что во время урока физкультуры девятилетний ребенок упал с брусьев на спину и получил травму позвоночника. Мальчика госпитализировали в ЧОДКБ, где он лечился с диагнозом «травматический неосложненный компрессионный перелом тел позвонков».

Через суд прокуратура потребовала возместить моральный вред и компенсировать затраты на лечение. По итогам рассмотрения иска стороны пришли к мировому соглашению: ребенку возмещен моральный вред в сумме 30 тыс. рублей, а также компенсирована сумма расходов на лечение в размере 12 тыс. рублей.