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Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 13:08

Прокуратура добилась компенсации 400 тыс. для парня, ставшего инвалидом после избиения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура добилась компенсации 400 тыс. рублей для парня, ставшего инвалидом после избиения, – он получил по голове, что привело к органическому расстройству личности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Установлено, что в ноябре 2014 года пьяный Павел Кравзин, находясь в компании, ударил знакомого 32-летнего мужчину по голове, что вызвало разрыв левой барабанной перепонки, закрытую черепно-мозговую травму в виде ушиба головного мозга. По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что потерпевший якобы занял 3 тыс. рублей и проиграл в игровых автоматах.

У потерпевшего выявлены признаки органического расстройства личности ввиду тяжелой черепно-мозговой травмы с последующей трепанацией черепа. Ему установлена вторая группа инвалидности.

Приговором Тракторозаводского районного суда Челябинска Павел Кравзин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокурор потребовал взыскать компенсацию морального вреда и материального ущерба. Суд удовлетворил иск и взыскал компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 125,5 тыс. рублей, расходы на лечение около 8 тыс. рублей, всего около 433 тыс. рублей. В пользу матери пострадавшего, ухаживавшей за больным сыном, взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

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Теги: прокуратура, инвалид, компенсация морального вреда, новости челябинска
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