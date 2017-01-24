Проголосовать за понравившиеся объекты к саммиту ШОС можно до 20 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Голосование на лучшие объекты к саммитам ШОС и БРИКС, которое стартовало 15 декабря, продлили до 20 февраля – решение об этом приняли организаторы архитектурного конкурса ARCHCHEL-2020, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

«Мы подвели предварительные итоги и поняли, что людей, которые знают о конкурсе, гораздо больше тех, кто оставил свои голоса. Было принято решение о продлении голосования, чтобы не только увидеть, что жители знают о конкурсе, но и услышать их мнение», – сообщили в оргкомитете конкурса.

Конкурс ARCHCHEL назвал проекты, которые изменят облик Челябинска к саммиту ШОС

Проголосовать можно на официальном сайте конкурса. Здесь представлено более 20 проектов. Это работы, вошедшие в шорт-лист победителей или отмеченные наибольшим количеством баллов. Голосование проходит по трем номинациям, которые жюри конкурса назвали архитектурными доминантами – аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс. У жителей города есть по три «лайка» на каждый проект.

По завершении голосования лучшие проекты будут представлены губернатору Борису Дубровскому. Работы, отобранные членами жюри, а также проекты, победившие в результате общественного голосования, будут претендовать на воплощение в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.