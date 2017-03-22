Профессор южноуральского вуза удостоен награды Евросоюза

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Механико-технологического факультета ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор, член Российской Экологической и Международной Академии наук Александр Сидоров удостоен диплома европейского качества (Diploma di Merito) и золотой медали Европейской научно-промышленной палаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Европейская научно-промышленная палата награждает медалями граждан, имеющих выдающиеся достижения в той или иной сфере, вне зависимости от страны проживания, национальности и вероисповедания. Основным критерием является высокий профессионализм лауреата и его ответственное отношение к работе и обществу.

Александр Сидоров возглавляет кафедру БЖД 25 лет. Под его руководством защищено 23 диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук и две докторские работы.

Диплом с медалью Европейской научно-промышленной палаты является одной из самых престижных наград Евросоюза. Среди награжденных – известный ученый и ведущий кардиохирург России академик РАН Лео Бокерия, «детский доктор мира» профессор Леонид Рошаль, академик РАН Евгений Чазов, кинорежиссер Карен Шахназаров, дирижер Валерий Гергиев и многие другие деятели науки и искусств России.