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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 11:22

Профессор ЮУрГУ стала почетным членом Американского оптического общества


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В июньском номере международного научного журнала Optics & Photonics News назвали имена новых почетных членов Американского оптического общества (OSA) – среди них оказалась декан физического факультета, заведующий кафедрой оптоинформатики Института естественных и точных наук ЮУрГУ Наталья Кундикова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Она удостоена звания почетного члена общества за огромное количество опубликованных научных работ в международных журналах с высоким импакт-фактором, которые входят в базы данных Scopus и Web of science. Наталья Дмитриевна имеет уже около 197 научных публикаций, она удостоена престижной медали Галилео Галилея Международной комиссии по оптике.

Наталья Кундикова и Яков Борисович Зельдович стали первооткрывателями одного из современных направлений физики по распространению света. Подробнее об открытии можно прочитать ЗДЕСЬ.

Члены OSA оценивали не только публикационную активность, но и работу в Международной комиссии по оптике, а также огромное количество молодых кандидатов наук, которые добились успеха под руководством Натальи Кундиковой.

Добавим, что Американское оптическое сообщество (OSA) является одним из четырех самых влиятельных мировых сообществ по оптике и спектроскопии. Стать почетным членом общества можно только после весомого вклада в мировую науку.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, ученые, новости челябинска
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