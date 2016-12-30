Суд продлил меру пресечения организатору массовой драки на рок-фестивале «Торнадо»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске Центральный райсуд продлил меру пресечения организатору массовой драки на рок-фестивале «Торнадо» – Александр Гирь останется под домашним арестом до 28 февраля 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что стражи порядка задержали Гиря в июле 2016 года на паспортном контроле аэропорта, мужчина пояснил, что на протяжении пяти с половиной лет он проживал в королевстве Таиланд, а в Россию вернулся добровольно. Еще 20 октября 2010 года Гирь был объявлен в федеральный розыск, а 11 января 2011 – в международный. Позже, 26 августа 2013 года, Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента задержания.

Гирь обвиняется части 1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием), пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично с применением насилия).

Напомним, что Александр Гирь был последним не арестованным фигурантом дела о «Торнадо». Всего подозреваемыми числились 20 человек. Трое из них – Михаил Гопфауф, Дмитрий Павликов и Игорь Стригунов – амнистированы в декабре 2013 года; 14 фигурантов получили реальные сроки с содержанием в колонии общего режима. Одного отправили в колонию строгого режима, один – Анатолий Гилев – осужден условно.

Беспрецедентное нападение на зрителей рок-фестиваля «Торнадо» (Миасс, Челябинская область) произошло 29 августа 2010 года. На территорию частного лагеря отдыха имени Зои Космодемьянской с северного входа быстрым шагом зашла группа крепких мужчин с обнаженными торсами. Многие держали в руках железные и деревянные палки, травматические пистолеты. В течение буквально трех минут нападавшие жестоко избивали и калечили всех, до кого могли дотянуться. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 39 человек.